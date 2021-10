La definizione e la soluzione di: Cambiano in parte le perle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AT

Curiosità/Significato su: Cambiano in parte le perle allo stesso tempo. In cinese è conosciuto come ???? (pinyin: bobà naicháo) o ???? (pinyin: zhenzhu naichá) se preparato con perle di tapioca. La ricetta ...

Altre definizioni con cambiano; parte; perle; Cambiano la pasta in massa; Cambiano frasi in brani; Se le scambiano gli innamorati; Cambiano la pelle periodicamente; La prima parte del viaggio; Una parte dei comune; Occupa la parte settentrionale del Vercellese; Impara l'__ e mettila da parte; Vendono... le gustose custodi delle perle; Vi si trova l'arcipelago delle Perle; Monile di perle; Le sue perle... sono ottimi consigli;