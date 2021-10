La definizione e la soluzione di: Andati in rovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALLITI

Curiosità/Significato su: Andati in rovina in opera del gigantesco stereobate del Partenone intorno alla fine del VI secolo a.C.; nella colmata sarebbero state raccolte parti di edifici andati ...

