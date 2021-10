La definizione e la soluzione di: Aerei che non rombano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALIANTI

Curiosità/Significato su: Aerei che non rombano diretta freddamente e con efficienza...migliaia di mezzi motorizzati rombano sulle strade polverose, mentre gli ufficiali e i soldati restano freddi ...

