Soluzione 16 lettere : SETACCIO | STACCIO

Curiosità/Significato su: Vaglio per la farina La farina di castagne, detta anche farina dolce, è il prodotto dell'essiccatura e della successiva macinatura delle castagne. Si presenta con un colore ...

