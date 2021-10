La definizione e la soluzione di: Titolo per prelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MONSIGNORE

Curiosità/Significato su: Titolo per prelati distinguevano in Prelati di mantellone e di mantelletta. Sono Prelati di mantellone gli ecclesiastici della Corte Pontificia che detengono il titolo di Cappellano ...

Il titolo di Miriam Leone e di Cristina Chiabotto; Con Apollion nel titolo di una raccolta poetica di Quasimodo; Consente di fregiarsi del titolo di dottore; Il titolo di Paul McCartney; Titolo di prelati; I partecipanti ad una adunanza di alti prelati; Relativi a riunioni di prelati; Reggeva lo strascico delle vesti prelatizie;