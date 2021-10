La definizione e la soluzione di: Si tagliano per risparmiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPESE

Curiosità/Significato su: Si tagliano per risparmiare di una parte video o audio, spesso le reti televisive tagliano i titoli di coda per risparmiare tempo nel palinsesto; normalmente invece le pay TV, offrendo ...

