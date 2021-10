La definizione e la soluzione di: Sta per cotangente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CTG | COT

Curiosità/Significato su: Sta per cotangente cotangente è il reciproco della tangente: cot ? x = 1 tan ? x . {\displaystyle \cot x={\frac {1}{\tan x}}.} In un triangolo rettangolo, la cotangente ...

