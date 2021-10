La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Lucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UC

Curiosità/Significato su: Sono vicine in Lucca Le mura di Lucca sono il secondo maggior esempio in Europa di mura costruite secondo i principi della fortificazione alla moderna che si sia conservata ...

Altre definizioni con sono; vicine; lucca; Sono molti nel palàmito; Si possono prendere con un metro; Sono numerose a Monaco; Sono uguali... nella statura; Sono vicine nel mixer; Sono vicine nel nucleo; Sono vicine in Pyongyang; Ha le sponde molto vicine; La città tra Lucca e Livorno; E' tra Lucca e Livorno; Una celebre torre di Lucca; Il Puccini di Lucca che fu compositore; Ultime Definizioni