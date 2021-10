La definizione e la soluzione di: Scrisse favole in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FEDRO

Curiosità/Significato su: Scrisse favole in latino di favole del mondo classico furono il greco Babrio (III secolo) ed il latino Aviano (IV secolo). Il primo ridusse in versi ipponattei ben 123 favole attribuite ...

