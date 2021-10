La definizione e la soluzione di: Sbrigata in ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EVASA

Curiosità/Significato su: Sbrigata in ufficio gli affari quotidiani sono sbrigati da un Ufficio Centrale Permanente di 41 membri. Il partito ha distaccamenti locali in tutti i distretti. A partire ...

