La definizione e la soluzione di: Il Rosberg ex pilota di F.1, figlio di Keke. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NICO

Curiosità/Significato su: Il Rosberg ex pilota di F.1, figlio di Keke Erik Rosberg, detto Keke (IPA: ['k?k? 'ru?sbærj]; Solna, 6 dicembre 1948), è un ex pilota automobilistico finlandese, campione del mondo di Formula 1 nel ...

Altre definizioni con rosberg; pilota; figlio; keke; Scuderia di Formula 1 in cui ha corso Nico Rosberg; La scuderia tedesca con cui ha corso Nico Rosberg; Rosberg, ex pilota di f1, figlio di Keke; Jean, ex-pilota di Formula 1; Permette la navigazione con il pilota automatico; Iniziali di Irvine, ex pilota di F.1; Indica la quota al pilota; Figlio di Salmon, discendente di Giuda; Il figlio cattivo di Adamo ed Èva; Figlio illegittimo di Filippo II di Macedonia; Un dio figlio di Odino; Rosberg, ex pilota di f1, figlio di Keke; Ultime Definizioni