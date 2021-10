La definizione e la soluzione di: Rischia spesso di fare in digestione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANGIONE

Curiosità/Significato su: Rischia spesso di fare in digestione trattamenti dei fanghi sono: Ispessimento Stabilizzazione biologica digestione aerobica digestione anaerobica Condizionamento Disidratazione Disidratazione per ...

Altre definizioni con rischia; spesso; fare; digestione; A volte si rischia di perdere quelle mentali; Ciò che vi sta, rischia di cadere; La rischia chi mangia gli spaghetti al sugo; Arrischiare; Spesso, fitto; Si deve spesso cambiar loro l’acqua; La usa spesso il disegnatore come guida; Spesso è solo Pino; Cerca di fare quello che sa fare un altro; La tendenza a fare sempre le stesse cose; Si usa per fare tappeti; E abile a fare i nodi; Cosi è il pasto di facile digestione; L'ernia che disturba la digestione; Di digestione laboriosa; Il vestibolo della digestione; Ultime Definizioni