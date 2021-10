La definizione e la soluzione di: Ripetuto per conferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIBADITO

Curiosità/Significato su: Ripetuto per conferma nel determinare la radioattività artificiale. L'esperimento fu ripetuto, per conferma, sostituendo la paraffina con acqua, anch'essa ricca di protoni ...

