La definizione e la soluzione di: Si riaprono in settembre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCUOLE

Curiosità/Significato su: Si riaprono in settembre maxi manovra da 55 miliardi. 18 maggio - Finisce il lockdown in tutta Italia. Riaprono bar, ristoranti e parrucchieri. Cinema e teatri restano chiusi ...

Altre definizioni con riaprono; settembre; Supera la prova di maturità a settembre; Il santo napoletano festeggiato il 19 settembre; Le rose a Settembre per Maurizio De Giovanni; Quello della Difesa è in via XX Settembre 8, Roma; Ultime Definizioni