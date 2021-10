La definizione e la soluzione di: Si può soffrire in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MAL D'ARIA

Curiosità/Significato su: Si puo soffrire in volo manovre di pilotaggio in volo. Con l'avvento del programma statunitense dello Space Shuttle, oltre agli astronauti professionisti si venne a creare la figura ...

