La definizione e la soluzione di: Un piatto per portare piatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VASSOIO

Curiosità/Significato su: Un piatto per portare piatti risotto all'isolana è il principale primo piatto di un territorio, quello di Isola della Scala, conosciuto per la produzione del riso Vialone Nano Veronese ...

Altre definizioni con piatto; portare; piatti; Rinunciò alla primogenitura a favore del fratello per un piatto di lenticchie; Un piatto sonoro; Il tipico piatto di Valencia; Piatto di carne cruda con grana; Può portare lontano; Afferrare, portare via; Portare in Borsa; Può portare acqua; I secondi piatti sulla lista; Sa usare piatti e charleston; Lo sono i piatti un po' più salati del normale; Fagottini ripieni per primi piatti;