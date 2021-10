La definizione e la soluzione di: Per gli antichi Romani erano i Galli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CELTI

Curiosità/Significato su: Per gli antichi Romani erano i Galli significa "Terra dei Romani", "Impero dei Romani"; i Bizantini si consideravano ancora romani (romaioi, si pronuncia romei). ^ Per esempio si potrebbe ...

Altre definizioni con antichi; romani; erano; galli; Insegnante privato dell’antichità; Orna la facciata degli antichi templi greci; Gli antichi Greci; Avanzi d'antichi edifici; Centodieci romani; Un vino dei Castelli Romani; Per i Romani era XLI; Corazza dei Romani; Quelli della Tavola Rotonda erano dodici; Si dice di grida che lacerano il cuore; Lo erano i Magi; Lo erano le Amazzoni; Ne fanno parte anche oche e galline; Un posto per galline; Il cortile con oche e galline; Fu la capitale della Gallia; Ultime Definizioni