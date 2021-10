La definizione e la soluzione di: Ortaggi per il soffritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIPOLLE

Curiosità/Significato su: Ortaggi per il soffritto esempio il tempeh fritto, oppure di ortaggi bolliti o cotti al vapore e serviti in insalata a temperatura ambiente o meno, mescolati o meno agli ortaggi crudi ...

