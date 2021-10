La definizione e la soluzione di: Ortaggi che non mancano con la bagna cauda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARDI

Curiosità/Significato su: Ortaggi che non mancano con la bagna cauda Cardo Gobbo: ortaggio invernale, povero di calorie, è ideale con la bagna càuda; prende il nome dalla curvatura che gli viene fatta assumere con una particolare ...

Altre definizioni con ortaggi; mancano; bagna; cauda; Ortaggi per il soffritto; Ortaggio con gli occhi; Ortaggio multicolore; Ortaggi con i turioni; Mancano allo squattrinato; Mancano all'appello ma non sono tra le vittime; Non mancano negli ospedali; Che mancano di sapere; Tutt'altro che bagnati; Bagna Sharm el Sheikh ed Eilat; Ingrediente per la bagna càuda; Bagnare d'olio e aceto; Un importante ingrediente della bagna cauda; I mammiferi, simili alle foche, con una grande pinna caudale; La regione della bagna cauda; Ortaggio da bagna cauda;