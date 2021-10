La definizione e la soluzione di: Non disposto allo scherzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SERIO

Curiosità/Significato su: Non disposto allo scherzo significati, vedi Scherzo (disambigua). Disambiguazione – "Beffa" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Beffa (disambigua). Uno scherzo (o burla ...

Organizzato, predisposto; Incline a una certa attività, predisposto; Clemente, bendisposto; Predisposto per resistere a certe scosse; Lo è sia il cavallo che l'asino; Scarpa con tacco e aperta sul tallone; Ogni accessorio necessario per attaccare il cavallo; Volava a cavallo d'una scopa; Fatte per scherzo, in allegria; Appellativo scherzoso; Scherzosa, faceta; Una parola scherzosa per indicare i bambini;