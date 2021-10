La definizione e la soluzione di: In montagna si sentono i loro fischi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARMOTTE

Curiosità/Significato su: In montagna si sentono i loro fischi proprio i bambini che si appassionano ancora oggi alle storie dei due personaggi, li sentono amici coetanei poiché vedono in quei due adulti la loro stessa ...

Altre definizioni con montagna; sentono; loro; fischi; Mezzo cingolato da montagna; Scrisse La montagna incantata; Infuria in alta montagna; Le seconde sono al mare o in montagna; Consentono i movimenti delle ossa del corpo; Documenti che consentono; Articolazioni che consentono la genuflessione; Si sentono nel pancione; Si deve spesso cambiar loro l’acqua; Né vostra né loro; Lo sono due termini tra loro in un rapporto di dipendenza; Doloroso, faticoso; Acutissimo fischio; Fischia quando tira; Un alato fischiatore; Nel calcio, si fischia quando c'è un fallo in area; Ultime Definizioni