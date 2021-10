La definizione e la soluzione di: Mettere in evidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIMARCARE

Curiosità/Significato su: Mettere in evidenza sottoinsieme proprio (quest'ultima si usa anche quando si vuole mettere in evidenza che B {\displaystyle B} non coincide con A {\displaystyle A} ). Analogamente ...

Altre definizioni con mettere; evidenza; Mettere i bastoni fra le ruote; Emettere... un mandato di cattura; Mettere in mano; L'opposto di trasmettere; Ha il nome in bella evidenza nella rivista; Si fanno per previdenza; Non ha la previdenza della formica; Evidenza, rilievo;