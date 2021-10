La definizione e la soluzione di: La località della Sicilia nota per i pomodorini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PACHINO

Curiosità/Significato su: La localita della Sicilia nota per i pomodorini (Terranova di Sicilia fino al 1927) è un comune italiano di 71 150 abitanti del libero consorzio comunale di Caltanissetta in Sicilia. La città, da cui ...

Altre definizioni con località; della; sicilia; nota; pomodorini; De' Tirreni fra le località del Salernitano; Storica località spagnola; La località del Sassicaia; La località che sovrasta Trapani; Il tulle della sposa; La più grande città della Francia del Sud; L’Ambra della tivù; Iniziali della Neri; Un ottimo vino siciliano; I monti siciliani culminanti nell’Altesina; Città siciliana; Il grande vulcano siciliano; La nota che fa segue; Prenotare; La penultima nota; La novità... meno nota; Località della Sicilia nota per i pomodorini; Località siciliana nota per i per pomodorini; Ultime Definizioni