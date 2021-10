La definizione e la soluzione di: L'abbiamo in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UGOLA

Curiosità/Significato su: L abbiamo in bocca Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Bocca (disambigua). La bocca o cavo orale (lat. cavum oris) è l'orifizio attraverso cui gli ...

Altre definizioni con abbiamo; bocca; Così l'abbiamo fatta in un film diretto da Verdone; Cantano Abbiamo vinto il Festival di Sanremo; L'auto del film Altrimenti ci arrabbiamo ing; Ce l'abbiamo tutti in mano; Grosso pesce di mare dalla bocca larga; Si fa a bocca aperta; Il più grande fiume che sbocca nel Mediterraneo; Sbocca dopo Pisa;