Soluzione 9 lettere : NOMENTANA

Curiosità/Significato su: Inizia a Porta Pia: Via _ La presa di Roma, nota anche come breccia di Porta Pia, fu l'episodio del Risorgimento che sancì l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Avvenuta il 20 ...

