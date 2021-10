La definizione e la soluzione di: I giorni... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GG

Curiosità/Significato su: I giorni... in breve cui slogan è appunto "7 chili in 7 giorni", in breve tempo affluiscono alla casa di cura un nutrito gruppo di pazienti in sovrappeso: un pugile, una cantante ...

