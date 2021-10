La definizione e la soluzione di: In fisica, misura la quantità di disordine di un sistema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ENTROPIA

Curiosità/Significato su: In fisica, misura la quantita di disordine di un sistema è, in meccanica statistica, una grandezza (più in particolare una coordinata generalizzata) che viene interpretata come una misura del disordine presente ...

Altre definizioni con fisica; misura; quantità; disordine; sistema; Linee... studiate in geofisica; Grande stanchezza fisica; Ernest tra i padri della fisica nucleare; Si dice così l'amore privo della dimensione fisica; Misurazione della luce di un raggio luminoso; Si misura con il voltmetro; Smisuratamente grandi; Si misura in metri o in chilometri; Determinazione della quantità d'una sostanza; Enorme quantità; Somme algebriche di due quantità; La quantità della pena meglio accettata!; Il disordine cosmico prima della Creazione; Grande disordine; Un disordine... completo!; Il non plus ultra del disordine; Un sistema di sonorizzazione dei film; La si sistema nei magazzini; I caratteri del sistema numerico in base 16; II... sistema dello sciupone; Ultime Definizioni