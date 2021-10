La definizione e la soluzione di: Un ente per la protezione degli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENPA

Curiosità/Significato su: Un ente per la protezione degli animali L'Ente nazionale per la protezione degli animali (in particolare ENPA) è la più antica e una delle più grandi associazioni animaliste italiane. Diffusa ...

Altre definizioni con ente; protezione; degli; animali; Che si ripete periodicamente; Pienamente sbocciati; Un parente del quale si è solo sentito parlare; Tessuto liscio e lucente; Il coperchio a protezione de la coppa dell'olio; Protezione e manutenzione; Organo a protezione delle branchie dei pesci ossei; Protezione di stampo finanziario; L'elezione nelle Convention degli Stati Uniti; Sono veraci in un sugo degli spaghetti; __ attrezzi: arriva in soccorso degli automobilisti; La BBC degli Italiani; Proibisce di catturare e uccidere gli animali; Animali per esperimenti; Precoce forma d'apprendimento degli animali; Gli animali come gli scorpioni; Ultime Definizioni