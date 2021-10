La definizione e la soluzione di: Duole per la coxalgia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANCA

Curiosità/Significato su: Duole per la coxalgia posizionato il cartiglio in latino "Ossa sex S. Cæsarii Diac. M.") e due ossa coxali del bacino. Sul retro del reliquiario vi è il sigillo arcivescovile di fr ...

