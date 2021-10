La definizione e la soluzione di: Come i locali ventilati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AERATI

Curiosità/Significato su: Come i locali ventilati Il vespaio o vespaio aerato o vespaio ventilato è una camera d'aria, o comunque un vano isolante, che si realizza nelle costruzioni al fine di migliorare ...

Altre definizioni con come; locali; ventilati; Raramente è liscio come l'olio; Pizzo usato come soprammobile; Un immortale come Ercole; Deformati come certi nomi; La località della Sicilia nota per i pomodorini; De' Tirreni fra le località del Salernitano; Storica località spagnola; La località del Sassicaia; Aperti e ventilati; Brevi componimenti musicali... ventilati; Lo sono i locali ben ventilati; Ventilati;