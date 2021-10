La definizione e la soluzione di: Un cilindro per imbianchini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RULLO

Curiosità/Significato su: Un cilindro per imbianchini militare, rappresentato da Hindenburg. Un corpulento industriale, con un cappello a cilindro, e con piccole armi e un treno in miniatura sotto il braccio ...

Altre definizioni con cilindro; imbianchini; Esiste a leva, a cilindro, a combinazione..; Fogli avvolti a cilindro; Il cilindro che la palla da bowling deve abbattere; Enorme cilindro di paglia; Ultime Definizioni