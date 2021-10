La definizione e la soluzione di: Cibo per erbivori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIENO

Curiosità/Significato su: Cibo per erbivori animali erbivori varia a seconda delle stagione in base, principalmente, alla disponibilità di cibo, dato che sono disponibili diversi tipi di cibo di origine ...

Altre definizioni con cibo; erbivori; Dare un morso ad un pezzo di cibo; Semi o altro cibo destinato agli uccelli domestici; Un cibo usato durante le antiche spedizioni polari; Lo è il cibo come carne, uova, latte..; Erbivori che rimasticano cibo già ingerito; Grandi erbivori dallo stomaco capiente; Gli erbivori con una gobba;