La definizione e la soluzione di: Si beve caldo come il ponce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GROG

Curiosità/Significato su: Si beve caldo come il ponce latte caldo per ridurre l'amarezza del caffè . Nasce in Argentina ed è popolare in Spagna e in Portogallo, così come in America latina, dove si beve la sera ...

Altre definizioni con beve; caldo; come; ponce; Si beve prima di mangiare; Fornisce chi beve tisane; Beve con la tromba; Quando viene il suo turno di mettersi al volante non beve alcolici; Si agita se fa caldo; Operazione che richiede un ferro ben caldo; Come una giornata di caldo soffocante; Lavoro a ferro caldo; Sontuosi come certi pranzi; Un musicista come Lehár; Come le previsioni dell'ottimista; Un'artista come Concetta Scaravaglione; Ponce al rum; E' simile al ponce; Una bevanda simile al ponce; Ultime Definizioni