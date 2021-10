La definizione e la soluzione di: Basta un soffio per farlo crollare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CASTELLO DI CARTE

Curiosità/Significato su: Basta un soffio per farlo crollare anche questa colonna appare indistruttibile e la Catena di Andromeda non basta per abbatterla. Come se non bastasse, Kira riprende la battaglia colpendo ...

Altre definizioni con basta; soffio; farlo; crollare; Non basta far ríme per esserlo; Lo è chi basta a se stesso; Ne basta una per uno; A volte è ciò che basta a due cuori; Soffio di vento, corrente d'aria; Fiato, soffio; Soffio leggero; Non sale sul podio per un soffio; Si dice di governo farlocco, in mano a terzi; Dopo aver fatto trenta... non costa nulla farlo; Non è facile farlo dopo una mangiata pesante; Le donne svizzere possono farlo dal 1971; Fece crollare il tempio dei Filistei; Anagramma di crollare che rima con snello; Ultime Definizioni