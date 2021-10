La definizione e la soluzione di: Le bacchette di legno su cui si dondolano gli uccelli in gabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POSATOI

Curiosità/Significato su: Le bacchette di legno su cui si dondolano gli uccelli in gabbia

Altre definizioni con bacchette; legno; dondolano; uccelli; gabbia; Suona con bacchette; Una crepa nel legno; Rami legnosi di vite; Un legno durissimo; Lo Squick complice di Gambadilegno; Gioco con cui i bambini si dondolano; Studioso degli uccelli; Uccelli che zirlano; Le doppie negli uccelli; Uno studioso di uccelli; Sono in gabbia; Le ha lunghe il gabbiano; Il gabbiano Livingston del libro di Richard Bach; Gabbia per pennuti;