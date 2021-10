La definizione e la soluzione di: Arnesi usati in oreficeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BULINI

Curiosità/Significato su: Arnesi usati in oreficeria I lavori, diretti dal Prof. F. Fedele, hanno portato al ritrovamento di arnesi litici risalenti al 9000-7000 a.C., nel periodo Mesolitico. Nell'agosto ...

