La definizione e la soluzione di: Un arnese per ingrassare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OLIATORE

Curiosità/Significato su: Un arnese per ingrassare l'artiere per la pulizia dell'equino sono: la brusca, robusta spazzola di setole (bruscone con setole più robuste e grosse). la striglia, arnese particolare ...

Altre definizioni con arnese; ingrassare; Arnese simile all’arcolaio; L'arnese del l’accordatore; Sorgeva presso l'odierna lsola Farnese; Abbattere o scavare con un arnese manuale; Ultime Definizioni