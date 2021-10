La definizione e la soluzione di: Fa le anse in Lombardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PO

Curiosità/Significato su: Fa le anse in Lombardia Cremona, anche in epoca altomediovale questo nucleo abitato era in posizione naturalmente difesa, essendo situato tra due grandi anse del Po e la valle ...

__ Anselmi: prima donna ministro in Italia; Quella Etrusca è un varco ai piedi di Ansedonia; Ha contratto la malattia di Hansen; Gli abitanti di Cardiff e Swansea; I confini... della Lombardia; Brianza, provincia della Lombardia; Il palazzo milanese della Regione Lombardia; Quelle di Stana commisero omicidi in Lombardia;