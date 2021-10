La definizione e la soluzione di: _phone: i telefoni per le app. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SMART

Curiosità/Significato su: _phone: i telefoni per le app Windows Phone (spesso abbreviato in WP) è stata una famiglia di sistemi operativi per smartphone di Microsoft, presentata per la prima volta al Mobile ...

Altre definizioni con phone; telefoni; Una “card” degli smartphone; La Casa dell'iPhone; Programmi da iPhone; Un colosso cinese produttore di smartphone; Riporta numeri telefonici; Rinnova il credito dei telefoni cellulari; Sui telefonini vale TUV; Un'azienda di telefonia; Ultime Definizioni