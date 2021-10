La definizione e la soluzione di: E' usata come materiale per pavimentazioni stradali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIENITE

Curiosità/Significato su: E usata come materiale per pavimentazioni stradali affrontato per mezzo di spazzatrici o tramite il metodo preventivo dello spargimento di sale. Le pavimentazioni stradali hanno diversi nomi e caratteristiche ...

