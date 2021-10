La definizione e la soluzione di: Un'artista come Concetta Scaravaglione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCULTRICE

Curiosità/Significato su: Un artista come Concetta Scaravaglione Concetta Maria Scaravaglione (New York, 9 luglio 1900 – New York, 4 settembre 1975) è stata una scultrice e docente statunitense, conosciuta soprattutto ...

Altre definizioni con artista; come; concetta; scaravaglione; Lo pseudonimo con cui è noto l'artista lacopo Tatti; __ Flavin, artista statunitense della luce; L'artista con il mazzuolo; Thomas che fu un noto artista statunitense; Come le previsioni dell'ottimista; Come la nave partita; Come luci tenui e leggere; E' noto anche come Belleville; La Maria Concetta nota giornalista del Tg2; Ultime Definizioni