La definizione e la soluzione di: Una presa d'acqua utilizzata per spegnere gli incendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IDRANTE

Curiosità/Significato su: Una presa d acqua utilizzata per spegnere gli incendi fuoco dalle vicine stazioni di Pripjat' e Cernobyl' domò gli incendi, non poté comunque spegnere il nocciolo e bloccare completamente l'emissione radioattiva; ...

Altre definizioni con presa; acqua; utilizzata; spegnere; incendi; Immobilizzato dal dolore o dalla sorpresa; Fa presa nel terreno; Si ripetono nella ripresa; Sbalordita, sorpresa; U"acqua" da toilette; Immensa distesa d'acqua salata; Gesù vi mutò l'acqua in vino; Cadute d'acqua; Alga utilizzata in cucina; Unità di misura utilizzata in acustica; Una polvere odorosa utilizzata in profumeria; Macchina idraulica utilizzata per le bonifiche; Ci son quelle steariche, profumate, da spegnere..; Si occupano di spegnere incendi e salvare persone; Apparecchio che eroga acqua per spegnere incendi; Si spinge per attivare o spegnere qualcosa; Principio d'incendio; Doma piccoli incendi; Apparecchio antincendio a muro, sopra o sottosuolo; Psicosi che porta ad appiccare incendi;