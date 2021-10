La definizione e la soluzione di: E' in palmo... . di mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TENAR

Curiosità/Significato su: E in palmo... . di mano lombricali della mano sono quattro muscoli fusiformi e sottili localizzati nel palmo della mano. Vengono denominati, procedendo in senso latero-mediale ...

Altre definizioni con palmo; mano; Comprende palmo, dorso e dita; Al deluso cresce di un palmo; Colpo di palmo; Formano scale; Antico soldato romano di fanteria leggera; Le formano gli assessori; Se ne consumano i germogli;