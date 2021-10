La definizione e la soluzione di: Un militare... in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVIERE

Curiosità/Significato su: Un militare... in aria Il Meteor è un missile aria-aria a lungo raggio sviluppato dalla MBDA, pensato per i complessi futuri scenari Beyond Visual Range (BVR). Il progetto Meteor ...

