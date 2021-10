La definizione e la soluzione di: Fascia per il ventre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PANCIERA

Curiosità/Significato su: Fascia per il ventre principalmente due, la fascia cervicale superficiale e la fascia cervicale profonda. Quest'ultima è divisibile nello strato superficiale, nella fascia pretracheale ...

Altre definizioni con fascia; ventre; Si cinge della fascia tricolore; Le esegue lo sfasciacarrozze; Il pesce sparlotto, faraone e fasciato; L'anatomista che dà il nome alla fascia renale; Matilde scrisse Il ventre di Napoli; La serie TV con Vincent Ventresca: __ Man ing; La Matilde che scrisse Il ventre di Napoli; L'autore de Il ventre di Napoli; Ultime Definizioni