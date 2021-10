La definizione e la soluzione di: Dicembre in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DIC

Curiosità/Significato su: Dicembre in breve rimasto in carica, complessivamente, per più tempo (3 339 giorni), mentre Fernando Tambroni è il presidente rimasto in carica per il tempo più breve (123 ...

