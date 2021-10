La definizione e la soluzione di: Devessere equilibrato per chi segue una dieta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MENU

Curiosità/Significato su: Devessere equilibrato per chi segue una dieta

Altre definizioni con devessere; equilibrato; segue; dieta; Ce l'ha un vino buono ed equilibrato; Poco equilibrato; Il tecnico che segue la preparazione dei cavalli da corsa; Segue “sett.”; Segue la quinta; Segue “avril” nei calendari francesi; La dieta degli animali destinati al macello; Li evita chi sta a dieta; Lo è la dieta a base di farinacei; Non la conosce chi è a dieta!; Ultime Definizioni