La definizione e la soluzione di: Cosa in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RES

Curiosità/Significato su: Cosa in latino I complementi in latino sono espressi mediante i 6 casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo) e l'uso, in alcuni casi, di preposizioni ...

Altre definizioni con cosa; latino; Sostanza scura molto viscosa; La “cosa” di Giulio Cesare; Una faticosa camminata; Cosa vecchia o fuori uso; E' permesso... in latino; Un grosso cioccolatino con ciliegia sotto spirito; Il simbolo del platino; Preghiamo in latino; Ultime Definizioni