La definizione e la soluzione di: Vi si correva il Gran Premio di Formula 1 in Portogallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESTORIL

Curiosità/Significato su: Vi si correva il Gran Premio di Formula 1 in Portogallo vedi Formula 1 (disambigua). La Formula 1, in sigla F1, in inglese Formula One e indicata in italiano come Formula Uno, è la massima categoria di vetture ...

Altre definizioni con correva; gran; premio; formula; portogallo; Scorrevano a fiumi... in un brano dei Jalisse; Correvano nei cinodromi; Il Capirossi che correva in MotoGP; Scorreva presso Troia; Culmina nel Corno Grande e nel Corno Piccolo; In modo estremamente grande; Smisuratamente grandi; Uno dei Grandi Laghi; Sean, premio Oscar per il film Mystic River; Quello “d’oro” è un premio assegnato al Festival di Venezia; Il libro con cui Philip Roth ha vinto il premio Pulitzer; Sean, premio Oscar per Mystic River; Jean, ex-pilota di Formula 1; Nato a Imola il maggio 1965, è il presidente della Formula One Group; Chi ne formula una è obbligato a provarla; Formula d’accondiscendenza; Località del Portogallo con un celebre santuario; Comprendeva gran parte del Portogallo; Capitale del Portogallo; Ottenne l'indipendenza dal Portogallo nel 1975; Ultime Definizioni