Soluzione 5 lettere : ROSEE

Curiosità/Significato su: Come le previsioni dell ottimista La futurologia (anche nota come futures studies, previsione sociale o anticipazione) ha come oggetto di interesse e obiettivo una sistematica esplorazione ...

Altre definizioni con come; previsioni; dell; ottimista; Un'artista come Concetta Scaravaglione; Come la nave partita; Come luci tenui e leggere; E' noto anche come Belleville; Annunciatrici delle previsioni del tempo in TV; Le previsioni... del giocatore d'azzardo; Le previsioni del tempo in TV; Le previsioni del tempo; L'autore de Il re dell'aria; Oscillazione dell'aereo; Il Nolde della pittura; Parte della medicina che studia le proprietà e le caratteristiche dei preparati curativi; Il colore dell'ottimista; Le abbandona chi non è più ottimista; Come una previsione dell'ottimista; I principi dell'ottimista; Ultime Definizioni